مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في قليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:53 م 22/10/2025

لقى مسن يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.


تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.


بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تبين مصرع مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب ذلك.

