وجهت النيابة العامة في المنوفية، بنقل جثمان "صابرين.م.ح.ا" 26 سنة، ربة منزل، من مستشفى السادات العام إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي "القصر"، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لعرضه على الطب الشرعي وتشريحه لتحديد الإصابات بدقة وبيان سبب الوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إقدام طليق المجني عليها "رضا.إ.م.ع" من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بحي الزيتون بمدينة السادات أثناء اصطحابها أطفالها، ما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات بالفخذ الأيمن والصدر والبطن والساق اليسرى، لتفارق الحياة متأثرة بجراحها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد موقع المتهم وضبطه بعد ساعات من الحادث، حيث يخضع حاليًا للتحقيق داخل قسم شرطة السادات لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة التي تبيّن أنها وقعت بسبب خلافات أسرية بين الطرفين.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.