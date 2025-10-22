قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء لمدة يومين

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي على مدار يومين اعتبارا من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.



وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن الحي بالكامل، والمركز الطبي الحضري، وخزان توشكى، والمحلات والمخابز والمدارس التي تقع في نطاق الحي.



وسيجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الواحدة والنصف ظهرا.



وأكد البيان أنه يترتب على ذلك ضعف ضخ المياه للوحدات السكنية خلال تلك الفترة، وناشدت المحافظة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.