إعلان

قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء لمدة يومين

كتب : رضا السيد

09:26 ص 22/10/2025

أرشيفية- قطع التيار الكهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي على مدار يومين اعتبارا من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.


وأوضح البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن الحي بالكامل، والمركز الطبي الحضري، وخزان توشكى، والمحلات والمخابز والمدارس التي تقع في نطاق الحي.


وسيجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الواحدة والنصف ظهرا.


وأكد البيان أنه يترتب على ذلك ضعف ضخ المياه للوحدات السكنية خلال تلك الفترة، وناشدت المحافظة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هندسة كهرباء قطع التيار الكهربائي حي مبارك الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)