محافظ القليوبية يوجه بتوفير كراسي متحركة ومعاشات عاجلة لمواطنين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لبحث شكاوى ومطالب المواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وواقعية لها، بما يعكس حرص المحافظة على تيسير الخدمات وتحسين جودة الحياة لأبناء القليوبية.



وشهد اللقاء حضوراً مكثفاً من أهالي بنها وكفر شكر وطوخ وقها، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى المتنوعة التي شملت ملفات الخدمات العامة، وفرص العمل، والمعاشات، والحالات الإنسانية والاجتماعية.



وفي استجابة فورية، وجّه المحافظ بتوفير كرسي كهربائي لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمساعدته على التنقل بسهولة، كما كلّف بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لأحد كبار السن تقديراً لظروفه المعيشية الصعبة.



كما وافق المحافظ على نقل إحدى العاملات بقطاع التربية والتعليم إلى مدرسة قريبة من محل سكنها مراعاة لحالتها الصحية، مؤكداً أن الجانب الإنساني يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.



وشدّد المهندس أيمن عطية على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تخصيص لقاءات دورية في كل مركز ومدينة لاستقبال المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل فوري وجذري.



كما تناول اللقاء عدداً من الملفات المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة العامة، حيث وجّه المحافظ بالتحرك الميداني الفوري لتحسين الخدمات، وإزالة التعديات والإشغالات التي تعيق الحركة أو تضر بالمظهر العام، مع متابعة تنفيذ التوجيهات بجدية على أرض الواقع.



واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، وأنها تترجم توجه الدولة نحو الشفافية والمشاركة المجتمعية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، مؤكداً أن هدفه الدائم هو خدمة المواطن القليوبي وتحسين مستوى معيشته.