"القضاء الإداري" يرفض جميع الطعون الانتخابية في قنا

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا، اليوم الثلاثاء، جميع الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين على مستوى الدوائر الأربع بالمحافظة، المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القبول أو الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة، تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الطعون من مرشحين بدوائر قنا، قوص، نجع حمادي، وأبوتشت، تنوعت بين الاعتراض على قبول أوراق بعض المرشحين بعد انتهاء المواعيد القانونية، وطلبات تغيير الرموز الانتخابية، وأخرى ضد قرارات الاستبعاد من الكشوف.

وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، أصدرت المحكمة أحكامها اليوم برفض جميع الطعون المقدمة، وتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ليُغلق بذلك باب النزاعات القانونية قبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي على المقاعد الفردية بمحافظة قنا 130 مرشحًا.