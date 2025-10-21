ضبط أطراف مشاجرة "المولوتوف" في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف بمنطقة عزبة السوق في بنها، وتمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة.

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد وجّه بسرعة فحص الفيديو المتداول، حيث توصلت التحريات التي قادها المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، إلى أن المشاجرة نشبت بين خمسة أشخاص من سكان المنطقة.

وأوضحت التحريات أن سبب الشجار هو خلاف بسيط بين أطفال تطور إلى مشاجرة جماعية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.