إعلان

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:54 م 20/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، أمام قرية الريغة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة، أمام قرية الريغة التابعة لمركز سمسطا.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، و تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع "قاسم.ج.س"، 17 عامًا، قائد الدراجة البخارية، متأثرًا بإصابته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مصرع شاب دراجة بخارية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)