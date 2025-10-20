مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، أمام قرية الريغة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة، أمام قرية الريغة التابعة لمركز سمسطا.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، و تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع "قاسم.ج.س"، 17 عامًا، قائد الدراجة البخارية، متأثرًا بإصابته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.