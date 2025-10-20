ليس مجرد كوبري.. 15 معلومة عن محور الفريق سليمان عزت بالإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

يسابق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان، الزمن لإنهاء محور وكوبري الفريق أول سليمان عزت، قائد القوات البحرية الأسبق "كوبري 45 سابقًا"، من أجل حل أزمة المرور في أحد أهم الشرايين المرورية بمحافظة الإسكندرية.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشريان المروري الجديد الذي يخدم زوار ومواطني عروس البحر المتوسط، لكونه يمثل مدخل المدينة للقادم من الطريق الساحلي الدولي:

- تغير اسم المحور والكوبري بقرار من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في 25 سبتمبر الماضي، ليحمل الفريق أول سليمان عزت، قائد القوات البحرية الأسبق، بدلًا من "محور وكوبري 45".

- ينفذ المشروع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان من خلال شركة وطنية.

- يسهم المشروع في تسهيل حركة المرور، وتقليل الازدحام والوقت، وربط المناطق ببعضها البعض.

- يتضمن المشروع منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية تسهم في تحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

- إجمالي أطوال المحور حوالي 2.6 كيلو متر.

- يتكون المحور من أربعة اتجاهات، الأول باتجاه شارع 45، والثاني باتجاه الساحلي الدولي، والثالث باتجاه ميدان الساعة، والرابع باتجاه المعمورة.

- يصل إجمالي اتجاهات الحركة إلى 12 حارة مرورية بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى".

- يربط المستوى الأول من الكوبري بين شارع 45 في اتجاه الطريق الدولي الساحلي.

- ويربط المستوى العلوي من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع 45 مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

- يأتي ضمن مُخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية إذ يعد المدخل الرئيسي لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

- يشمل موقف سيارات سعة 100 سيارة بمساحة 6500 متر مربع أسفل الكوبري اتجاه الدولي الساحلي، وموقف سيارات سعة 60 سيارة بمساحة 4 آلاف متر مربع تجاه شارع 45.

- يقلل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرق وغرب.

- يعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، والتي جرى افتتاحها في يونيو 2023 بتكلفة 350 مليون جنيه.

- يتزامن مع المشروع رفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي بدءًا من كوبري الساعة وحتى المندرة بنطاق أحياء المنتزه أول وثان.

- وصف اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، المشروع بأنه أحد أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالإسكندرية.