بالصور.. وزير الخارجية والسفراء يزورون مركز مجدي يعقوب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:



تفقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ظهر اليوم الإثنين، مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، رافقه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

وكان في استقبالهم السير مجدي يعقوب، الذي اصطحبهم لزيارة عدد من الأقسام داخل المركز.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن ما يقدمه البروفيسور مجدي يعقوب من خلال هذا الصرح الطبي في أسوان يُعد إنجازًا طبيًا عملاقًا، إذ لا يقدم خدماته الطبية لأبناء أسوان فقط، بل لكل المترددين من محافظات مصر الأخرى والدول الأفريقية والعربية.



وأشاد الوزير بأن المركز يقدم تدريبات على أعلى مستوى للأطباء والتمريض من مصر وبعض الدول الأفريقية، لاكتساب الخبرات اللازمة لتطبيقها في مصر وتلك الدول، إضافةً إلى وجود مركز أبحاث متطور يعمل على تطوير خدمات جراحة وعلاج القلب.

وأكد الوزير أن الوفد المرافق له من السفراء أبدى إعجابه الكبير بما شاهده على أرض الواقع في أسوان. وأضاف أن السير مجدي يعقوب مصري عظيم وفخر لكل المصريين، مشيرًا إلى دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل هذه التجربة العظيمة بالقرب من أهرامات الجيزة من خلال مستشفى السير مجدي يعقوب، والذي سيضاعف ثلاث مرات مساحة المركز الحالي بأسوان.

وأشار الوزير أيضًا إلى إنشاء مركز للقلب في مدينة كيجالي الرواندية، وهو نسخة من المركز في أسوان تقدمه مصر لأشقائها وللإنسانية في رواندا، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء صروح طبية مماثلة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن سعادتها وانبهارها بالمركز، مشيرة إلى أنه لا يوجد مثله في عدد من الدول الأوروبية، بل يفوق مراكز أخرى مشابهة تقدم خدماتها لمرضى القلب.