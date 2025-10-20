بالصور.. أبو سمبل تتزين لاستقبال تعامد الشمس على رمسيس الثاني

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية خلال الأيام الماضية جهودًا مكثفة من مختلف الأجهزة التنفيذية والخدمية، مما أتاح للمدينة أن تظهر في أبهى صورها لاستقبال زوارها لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر.

وقال عادل مرغني، رئيس مدينة أبو سمبل، إن أعمال التطوير والتجميل تمت بتنسيق كامل بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية، بناءً على تعليمات محافظ أسوان بضرورة إبراز المدينة بأجمل صورها أمام الوفود الرسمية والسياحية المشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية.

وأشار رئيس مدينة أبو سمبل إلى أن مديرية الطرق والنقل، بقيادة المهندس محمد فتحي، نفذت أعمال رصف لمسافة 5 كم، بداية من طريق المطار وحتى محيط معبد رمسيس الثاني، لضمان السيولة المرورية وتسهيل حركة الزائرين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم بالتوازي تنفيذ حزمة من أعمال التجميل والإنارة والتشجير، شملت دهان البلدورات والأرصفة، وتهذيب الأشجار، وتركيب منظومة إضاءة حديثة بألوان مبهجة أضفت لمسة جمالية على الشوارع والميادين الرئيسية، لتظهر أبو سمبل في صورة تليق بمكانتها السياحية العالمية.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بالمدن السياحية، وتعزيز جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الدولية، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة أسوان، التي تُعد عاصمة الثقافة الإفريقية ووجهة سياحية بارزة على مستوى العالم