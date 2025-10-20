بالصور- جامعة أسوان تختتم مؤتمرها السنوي الثالث لأمراض الصدر

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات ختام المؤتمر السنوي الثالث لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، والذي أقيم بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء الصدر من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد "نصرت" على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية، التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة، وتدعم توجهات الدولة نحو تنشيط السياحة التعليمية في صعيد مصر.

وأضاف "نصرت" أن المؤتمر يأتي استكمالًا لجهود قسم الصدر في تسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، كما شهد المؤتمر مناقشات علمية مثمرة بين الأساتذة وشباب الأطباء، ما يعزز من تبادل الخبرات ويرفع مستوى الممارسة الطبية.

وأوضح الدكتور شاذلي بغدادي، رئيس قسم الصدر ومقرر المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر هذا العام جاءت تحت عنوان: "السمنة وتأثيرها على أجهزة الجسم المختلفة، خصوصًا أمراض الصدر، واضطرابات النوم وتأثيرها على التنفس".

وأشار إلى أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها: تشجيع البحث العلمي في مجال الأمراض الصدرية، لا سيما المتعلقة بالسمنة واضطرابات النوم، وتوفير ورش عمل تدريبية دورية للأطباء لتعزيز الخبرات العملية، وزيادة حملات التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر عن أمراض السمنة واضطرابات النوم التي تؤثر على الصدر، وسبل الوقاية منها.

ووجّه المشاركون في المؤتمر الشكر لإدارة جامعة أسوان وكلية الطب على دعمهم المستمر للأنشطة العلمية والبحثية، مشيدين بالأساتذة المشاركين من جامعات مصر المختلفة وأقسام الكلية المتنوعة، مؤكدين أن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة فاعلة لتطوير مستوى الخدمة الطبية في مصر.