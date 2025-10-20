القضاء الإداري بالشرقية يستبعد مرشح دائرة أبو حماد لصدور حكم جنائي ضده

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سماحة، حكمًا بقبول الدعوى شكلًا.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، والذي تضمن إدراج اسم المرشح "ح.م" ضمن كشوف المقبولين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الثامنة مركز أبو حماد القرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين.

وجاء الحكم في الطعن رقم 1755 لسنة 31 ق، المقام من "أ.ب" ضد المرشح "ح.م"، والذي طالب فيه بإلغاء قرار قبول أوراق ترشح الأخير، استنادًا إلى صدور حكم جنائي نهائي بحقه في القضية رقم 13553 لسنة 2010 جنايات مركز الحسينية.

وتضم محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتمثل 21 مقعدًا بالنظام الفردي و21 مقعدًا بنظام القوائم. وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أنهت أعمالها يوم الأربعاء الماضي في الساعة الثانية ظهرًا، بعد استقبال المرشحين على مدار ثمانية أيام متتالية.