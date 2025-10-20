هدده بنشر صور خادشة.. السجن 5 سنوات لمتهم ابتز معلمًا في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، المتهم "م. ا. د"، 34 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتهديده معلمًا بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء تخص زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة تهديد المعلم كتابةً بالإفصاح عن صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجته، مقابل مبلغ مالي.

وأحالت النيابة العامة القضية، التي حملت رقم 10355 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت والمقيدة برقم 1983 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات.