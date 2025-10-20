محافظ أسيوط يتفقد معرض الحرف اليدوية ويؤكد دعم المشروعات الصغيرة (صور)

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط>

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التقليدية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ضمن رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وأحمد أبو علي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مجموعة متميزة من المنتجات اليدوية والتراثية، منها المشغولات الخشبية والجلدية، والتحف المصنوعة من الصدف والأحجار، والمجسمات الفرعونية، والمشغولات النحاسية، إلى جانب منتجات السجاد والكليم اليدوي، التي تشتهر بها محافظة أسيوط باعتبارها من أعرق الحرف الأصيلة التي تعكس التراث المصري.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المنتجات وآليات دعم الحرفيين، معربًا عن إعجابه بجودة المعروضات وما تعكسه من مهارة وإبداع فني، وموجهًا بإعداد خطة تطوير شاملة للمعرض ورفع كفاءته ليصبح مركزًا دائمًا لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية على مدار العام.

وأكد المحافظ أن ذلك يسهم في فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر المنتجة، بما يدعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية باعتبارها جزءًا من الهوية المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع قاعدة التدريب ودعم الحرفيين من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بمختلف المراكز، والتوسع في إقامة المعارض المحلية لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.