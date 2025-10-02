ولي أمر يتهم مدير مدرسة بالاعتداء على نجله.. و"تعليم القليوبية" تحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تحقيقًا عاجلًا في واقعة اتهام ولي أمر لمدير مدرسة في شبين القناطر بالتعدي بالضرب على نجله، مما أدى إلى إصابته بكدمات وصدمة نفسية.

كان ولي أمر طالب قد تقدم بشكوى يتهم فيها مدير المدرسة بالاعتداء على ابنه خلال فترة الفسحة المدرسية دون مبرر واضح، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤول.

واستجابة للشكوى، وجّه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومتابعة حالة الطالب الصحية والنفسية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات، مشددًا على أن سلامة الطلاب وكرامتهم تأتي على رأس الأولويات.