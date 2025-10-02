9 مصابين في انقلاب سيارة بطريق بورسعيد - الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد - الإسماعيلية عند الكيلو 7 باتجاه بورسعيد.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا بالحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية اللازمة.

وأفاد مصدر طبي بأن الإصابات تنوعت بين جروح وسحجات وكسور، مشيرًا إلى أن جميع الحالات وُصفت بأنها أولوية ثانية وثالثة، ولا توجد وفيات حتى الآن.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.