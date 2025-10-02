تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الواقعة رجل وامرأة تخلصا من الرضيع بعد ولادته نتيجة علاقة غير شرعية، وألقيا به وسط القمامة عقب وفاته.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل ملقاة وسط القمامة بدائرة قسم شبرا الخيمة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى فرض طوق أمني حول موقع العثور على الجثة، واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان، حيث تبين بالفحص أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وبتكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية والدي الرضيع وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، واعترفا بأن الطفل وُلد نتيجة علاقة غير شرعية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.