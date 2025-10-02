تضم 1500 فصلًا دراسيًا.. 63 مدرسة جديدة لخفض الكثافة في الإسكندرية

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد طفرة في مجال إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، من أجل تهيئة بيئة تعليمية تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتوفير مناخ دراسي ملائم للطلاب.

وكشف المحافظ عن الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة تضم 1012 فصلاً دراسياً خلال العام الدراسي 2024 / 2025 موزعة على 7 إدارات تعليمية هي "المنتزه، شرق، وسط، غرب، العجمي، العامرية، برج العرب".

وأشار إلى أنه جاري العمل حالياً على إنشاء 20 مدرسة جديدة أخرى بطاقة 499 فصلاً دراسياً موزعة على 5 إدارات تعليمية هي "المنتزه، شرق، وسط، العامرية، برج العرب".

وأشاد المحافظ في بيان، اليوم الخميس، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في مجال التوسع والصيانة والتطوير، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويحد بشكل ملموس من ظاهرة التكدس داخل الفصول.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة هالة عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 60 مدرسة، تضم 1671 فصلاً دراسياً موزعة على 9 إدارات تعليمية.

وأكدت أن هذه الجهود تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.