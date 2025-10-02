إعلان

تضم 1500 فصلًا دراسيًا.. 63 مدرسة جديدة لخفض الكثافة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

12:00 م 02/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (7)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (8)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (6)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (10)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (9)
  • عرض 10 صورة
    مدارس جديدة في الإسكندرية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد طفرة في مجال إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، من أجل تهيئة بيئة تعليمية تسهم في خفض الكثافة داخل الفصول وتوفير مناخ دراسي ملائم للطلاب.

وكشف المحافظ عن الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة جديدة تضم 1012 فصلاً دراسياً خلال العام الدراسي 2024 / 2025 موزعة على 7 إدارات تعليمية هي "المنتزه، شرق، وسط، غرب، العجمي، العامرية، برج العرب".

وأشار إلى أنه جاري العمل حالياً على إنشاء 20 مدرسة جديدة أخرى بطاقة 499 فصلاً دراسياً موزعة على 5 إدارات تعليمية هي "المنتزه، شرق، وسط، العامرية، برج العرب".

وأشاد المحافظ في بيان، اليوم الخميس، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في مجال التوسع والصيانة والتطوير، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويحد بشكل ملموس من ظاهرة التكدس داخل الفصول.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة هالة عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 60 مدرسة، تضم 1671 فصلاً دراسياً موزعة على 9 إدارات تعليمية.

وأكدت أن هذه الجهود تضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس جديدة خفض الكثافة الطلابية الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع