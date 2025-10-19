إعلان

كلب ضال يعقر 4 مواطنين في دار السلام بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:38 م 19/10/2025

كلب ضال يعقر 4 مواطنين

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب أربعة مواطنين، بينهم طفلان، بجروح متفرقة بعد أن عقرهم كلب ضال أثناء سيرهم بأحد شوارع مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

واستقبل مستشفى دار السلام المركزي المصابين وهم: "مصطفى. م"، 9 أعوام، و"علم الدين. م"، 16 عامًا، و"بدر الدين. ع"، 23 عامًا، و"محمد. ج"، 5 أعوام، وجميعهم من قرية أولاد يحيى الحاجر.

وتراوحت إصاباتهم بين جروح متهتكة في السيقان والأذرع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

