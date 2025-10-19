كلب ضال يعقر 4 مواطنين في دار السلام بسوهاج
كتب : عمار عبدالواحد
كلب ضال يعقر 4 مواطنين
سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب أربعة مواطنين، بينهم طفلان، بجروح متفرقة بعد أن عقرهم كلب ضال أثناء سيرهم بأحد شوارع مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.
واستقبل مستشفى دار السلام المركزي المصابين وهم: "مصطفى. م"، 9 أعوام، و"علم الدين. م"، 16 عامًا، و"بدر الدين. ع"، 23 عامًا، و"محمد. ج"، 5 أعوام، وجميعهم من قرية أولاد يحيى الحاجر.
وتراوحت إصاباتهم بين جروح متهتكة في السيقان والأذرع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.