لمواجهة انتشارها.. قنا تبدأ إجراءات إنشاء مأوى للكلاب الضالة (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت محافظة قنا اتخاذ إجراءات تنفيذية لإنشاء مأوى للكلاب الضالة بمدينة قنا، بهدف الحد من انتشارها وحماية المواطنين، مع تطبيق مفهوم الرفق بالحيوان.

بتوجيه من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عاينت لجنة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، عددًا من المواقع المقترحة للمشروع. ووجه علام بضرورة الإسراع في تحديد الموقع الأنسب والبدء في الإجراءات اللازمة.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد نصر الدين محمد، مدير إدارة قنا البيطرية، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مديرة إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، كما رافقهم خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، ومحمد عز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة.

وأكد السكرتير العام أن المأوى سيوفر بيئة آمنة ورعاية بيطرية متكاملة للكلاب، بما يمثل حلاً حضاريًا وآمنًا للتعامل مع هذه الظاهرة، ويحقق التوازن بين سلامة المواطنين وحقوق الحيوان.