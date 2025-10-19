خيانة تنتهي بالإعدام.. كيف دبرت ربة منزل مع عشيقها مقتل زوجها بسوهاج؟

خيانة بدأت بنظرات خفية وانتهت بدماء على طريق زراعي في سوهاج.. جريمة صادمة أعادت للأذهان قصصًا من الظلام، بعدما قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل زوجها بدم بارد داخل مدينة طهطا.

وكشفت تفاصيل التحقيقات خطة محكمة نُسجت بخيوط الغدر داخل بيت واحد، لتتحول من حكاية حب محرّم إلى مأساة هزّت الرأي العام.

وكانت هناك تطورات جديدة للقضية اليوم، حيث أصدرت محكمة جنايات سوهاج قرارًا بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل زوج المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، الجريمة التي وقعت مطلع العام الجاري كشفت عن خطة شيطانية نسجت خيوطها داخل منزل الزوجية، وانتهت بمأساة هزّت مدينة طهطا.

- تفاصيل الواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين العابدين، وعضوية المستشارين حسام علي وعبدالرحمن عبدالفتاح، وأمانة سر محمد عبدالسلام، في القضية التي حملت رقم 1245 لسنة 2024 جنايات طهطا، والمقيدة برقم 186 لسنة 2024 كلي شمال سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير الماضي، حين تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل في أحد الطرق الزراعية، مصابة بعدة جروح في الرأس والوجه، وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، تبين أن الجثة تخص م.س (35 عامًا)، سائق توك توك، مقيم بدائرة المركز.

ومع بدء التحريات، قادت الشكوك إلى زوجة المجني عليه “ص.م” (29 عامًا)، التي بدت متماسكة أكثر من المعتاد أثناء التحقيق، قبل أن تتكشف المفاجأة الكبرى: علاقة غير شرعية تجمعها بشاب يُدعى "ا.م" (30 عامًا)، عاطل، تربطه بالعائلة معرفة سابقة.

كشفت التحريات أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها ليتزوجا بعد ذلك، فاستدرجه المتهم إلى منطقة نائية بدعوى مساعدته في نقل بعض المستلزمات عبر التوك توك، وهناك انهال عليه بحجر على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يُلقي بجثته في موقع الحادث ويغادر المكان بهدوء.

- اعترافات المتهمين

بعد ساعات من التحقيق المكثف، نجحت الشرطة في تحديد هوية الجانيين، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلًا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن الدافع كان "رغبة في الزواج والتخلص من القيود الزوجية"، بحسب ما ورد في اعترافاتهما أمام النيابة العامة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت توقيع أقصى العقوبة عليهما.

- الحكم على المتهمين

وخلال جلسة اليوم، قضت المحكمة بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، وحددت جلسة 19 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

ومع اقتراب لحظة الفصل الأخيرة، يقف المتهمان على أعتاب العدالة بانتظار كلمة القضاء، بينما يظل صدى الجريمة يتردّد في طهطا، شاهدًا على نهاية مأساوية لخيانة بدأت سرًا وانتهت على أعتاب المشنقة.