شاب ينهي حياته بحبة حفظ الغلال السامة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

تخلص شاب من حياته بإحدى قرى مركز مغاغة، شمالي محافظة المنيا، اليوم الأحد، بعد أن تناول حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات عائلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد تخلص شاب من حياته مستخدماً مادة سامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين قيام "أ.أ" 28 سنة، بتناول حبة حفظ الغلال السامة، ووفاته في الحال بسبب تعدد المشاكل العائلية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.