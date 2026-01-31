إعلان

محمود محيي الدين: صندوق النقد يرى الحكومات لا الشعوب -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

11:28 م 31/01/2026

الدكتور محمود محيي الدين

أوضح الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ووزير الاستثمار الأسبق، أن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لا تتعامل بشكل مباشر مع مصالح المواطن العادي عند وضع شروطها وبرامج الإصلاح.

وقال محي الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" على فضائية "الشمس"، إن هذه المؤسسات هي "مؤسسات حكومية"، وبالتالي فهي "لا ترى المواطن، هي ترى الحكومة"، وتفترض أن الحكومة هي الممثل الشرعي لمصالح الشعب والمسؤولة أمامه عن نتائج أي إجراءات.

وأضاف أنه رغم ذلك، يمكن للدولة المفاوضة أن تطرح الجانب الاجتماعي خلال المفاوضات، قائلاً: "انت ممكن كمفاوض بتقول له إن الموضوع ده له أثر اجتماعي سلبي.. إن الإجراء ده ممكن أؤجله شوية"، لكنه أكد أن مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطن وحمايته من الآثار السلبية تظل في النهاية مسؤولية الحكومة الوطنية، وليست المؤسسة الدولية.

واستشهد الدكتور محمود محي الدين بأن "الروشتات" أو وصفات الإصلاح التي يقدمها الصندوق "معروفة" ولم تتغير جوهريًا عبر العقود، حيث لفت إلى أنها ظلت نفسها منذ الثمانينيات، مرورًا بتطبيقها على دول مثل اليونان والبرازيل وتركيا، وحتى تجربة بريطانيا العظمى في السبعينيات.

وأشار إلى أن الصندوق يتعامل مع الدول كحالات طارئة تدخل "غرفة إنعاش وعناية مركزة"، مما يحد من هامش المناورة ويجعل الأولوية للاستقرار المالي الكلي، مع تكرار وصفات تقليدية غالبًا ما تشمل خفض سعر الصرف وإلغاء الدعم.

محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي الأمم المتحدة

