الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، إن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات ذكر أمام جلسة محاكمة القضاء الإداري، اليوم، إن سبب استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات هو استثنائه من الخدمة العسكرية.

وأضاف الحريري، في تصريح له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر الاستثناء من الخدمة العسكرية بمثابة الإعفاء منها، قائلاً:"هذا الأمر لا أرتضي إلصاقه بي ولا يصح مساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية".

وأشار إلى أنه تقدم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وجرى استثنائه من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو 2000.

وأجلت الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية نظر الطعن المقدم من هيثم أبو العز الحريري على قرار استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لجلسة اليوم، للاطلاع والمرافعة.

كان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، تقدم، بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب الحريري في الدعوى التي حملت رقم 1310 لسنة 80 شق مستعجل بقبول الدعوى شكلًا، ووقف القرار الصادر من المطعون ضدهما باستبعاده من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية "محرم بك" بما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بهذه الدائرة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.