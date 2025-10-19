إعلان

بالصور- انقلاب تريلا محملة بالقمح على الطريق الإقليمي في المنوفية

كتب : مصراوي

12:28 م 19/10/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، بمنطقة نزلة شما على الطريق الإقليمي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، وذلك أثناء دورانها وسقوطها على الحواجز الخرسانية.

وأسفر الحادث عن إصابة 2 تقرر نقلهم بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما سقطت حمولة القمح من السيارة بالكامل.

وفور وقوع الحادث وصل رجال الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن العمل على إزالة آثار الحادث من حرم الطريق، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

