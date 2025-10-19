طعن على مرشح حزب النور ببني سويف بسبب شهادة التجنيد

بني سويف-حمدي سليمان:

تقدّم علي فايز، مرشح حزب العدل في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية، ومقرها (مركزي ناصر والواسطى) بمحافظة بني سويف، بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف ضد المرشح عبدالحكيم محمد محمد مسعود، مرشح حزب النور بنفس الدائرة، بشأن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من "فايز" أن منافسه قدّم شهادة معافاة غير سليمة وغير مستوفية للإجراءات القانونية الصحيحة، بما يجعل قبول أوراق ترشحه مخالفًا لأحكام القانون، وكذلك قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الذي يُلزم المتقدمين للترشح بتقديم مستند رسمي صحيح يثبت الموقف النهائي من التجنيد.

وأكد الطاعن أن اللجنة الفرعية للانتخابات ببني سويف قبلت أوراق المرشح المطعون ضده دون التحقق من سلامة شهادة المعافاة، ما يعد مخالفة إجرائية تستوجب إلغاء قرار القبول واستبعاد المرشح من الكشوف النهائية.

وطالب "فايز" في طعنه، الذي قُدم بصفة مستعجلة، بـ عدم قبول أوراق ترشح عبدالحكيم مسعود وحذف اسمه من القائمة النهائية للمرشحين بالدائرة، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتطبيقًا للقانون.

وفي سياق متصل، تقدّم المرشح علي راضي موسى، وشهرته علي السيسي، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف، اعتراضًا على قرار استبعاده من سباق انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مراكز سمسطا والفشن وببا، وذلك لعدم استيفاء الأوراق اللازمة للترشح، مطالبًا بإلغاء قرار الاستبعاد وإعادته إلى الكشوف الانتخابية النهائية.