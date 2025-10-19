المؤبد لـ 4 متهمين و15 سنة لآخر في واقعة خطف أسرة بنجع حمادي

قنا –عبدالرحمن القرشي :



عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، 4 متهمين بالسجن المؤبد، و15 سنة لمتهم خامس، لاتهامهم بخطف 5 أشخاص، من بينهم عامل وزوجته وطفلته، بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2024، حين وجهت جهات التحقيق للمتهمين:

بدري. ع. ع، وسعيد. م. س، وشقيقيه أيمن وسعد، وأحمد. ب. ع، تهمًا بخطف المجني عليهم ربيع. ح. م، وشقيقه رجب، وبكر. ع. م، وسامية. م. ع، وطفلة، وسرقة هاتف محمول وسيارة، بالإضافة إلى إحراز سلك كهرباء، وإجبار المجني عليهم على التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة 600 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم.



وأُحيلت القضية التي حملت رقم 21601 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة الأوائل بالسجن المؤبد، والخامس بالسجن 15 عامًا.