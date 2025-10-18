إعلان

السيطرة على حريق بسيارة نقل داخل مركز بحوث في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

05:42 م 18/10/2025

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع في سيارة نقل داخل مركز بحوث الثروة السمكية بالعباسة الكبرى التابعة لمركز أبوحماد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد باندلاع النيران في إحدى سيارات النقل المتواجدة داخل مركز بحوث الثروة السمكية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب اندلاع الحريق.

