خلال يومين.. التأمين الصحي بسوهاج يجري 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد خلف عفيفي، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي استضاف فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور إيهاب سيفين، استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار "عفيفي" إلى أن إجراء هذه العمليات يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي لتيسير حصول المنتفعين على خدمات صحية عالية الجودة، وتقديم أفضل الرعاية الطبية بما يواكب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور محمد خالد، مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى بلغ 478 حالة منذ إنشاء الوحدة، مشيرًا إلى أن نجاح تلك العمليات جاء بفضل التعاون والمجهود المتميز للفريق الطبي بالمستشفى.