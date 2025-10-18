بالصور.. تكريم "أبطال اللياقة" بعد حصدهم الوصافة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كرّمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم السبت، فريق اللياقة البدنية عقب فوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في اللقاء الختامي لمراكز تدريب اللياقة البدنية الذي أقيم خلال أغسطس 2025.

جاء ذلك في حفل احتضنته المديرية بحضور الكابتن محمد فكري يونس مدير عام المديرية، وقيادات قطاع الرياضة بالمحافظة، حيث تم توزيع الميداليات والجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه الفريق في المنافسات.

وأكد مدير الشباب والرياضة بالمحافظة أن التكريم يمثل تتويجًا لمشوار طويل من التدريب والالتزام داخل مراكز تدريب اللياقة البدنية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المركز الثاني على مستوى الجمهورية يعكس تخطيطًا مبكرًا، واختيار عناصر شابة قادرة على المنافسة، وتوفير برامج إعداد بدني تراعي أحدث الأساليب العلمية الرياضية.

وخلال الحفل، تم الإشادة باللاعبين والجهاز الفني والإداري، مع التأكيد على استمرار الدعم لضمان الحفاظ على الإنجازات التي تحققت وتطويرها في الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي التكريم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح. د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة على مستوى المحافظات، بما يعكس تحسن مؤشرات الصحة العامة والإنجاز الرياضي.

وأشار الحضور إلى أن الصعود إلى منصات التكريم القومية يتطلب انتظامًا في الأحمال التدريبية، واتباع برامج تغذية مناسبة، وتقييمًا دوريًا للمستوى البدني.

وأوضحت المديرية أن جدول الاستعداد للاستحقاقات المقبلة يشمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، وتوسيع قاعدة الانتقاء من مراكز الشباب، مع إتاحة اختبارات دورية لقياس عناصر القوة والمرونة والتحمل، بما يضمن بقاء الوادي الجديد في المراكز المتقدمة ويعزز فرص المنافسة على المركز الأول مستقبلًا.

وشدد مدير الشباب والرياضة على أن الفوز بالمركز الثاني يضع مسؤولية مضاعفة على الأجهزة الفنية والإدارية للحفاظ على المكتسبات، وسيتم تعميم تجربة الفريق على باقي مراكز الشباب بالمحافظة، مع إطلاق مبادرات لتعريف الشباب والفتيات برياضات اللياقة البدنية وفتح قنوات تواصل مع أولياء الأمور لتشجيع المشاركة، تماشيًا مع أهداف وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مؤشرات الصحة المجتمعية وفق التوجهات الاستراتيجية الأخيرة لقطاعي الشباب والرياضة في مصر.