وكيل تعليم القليوبية يطلق مسابقة "النموذج الإيجابي" لاختيار المتميزين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برئاسة مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق مسابقة "النموذج الإيجابي في التعليم" لاختيار المتميزين من المعلمين والمديرين والموجهين والطلاب على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على دعم الإبداع وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة التعليمية، وإبراز النماذج الناجحة التي تسهم بجهودها في تطوير التعليم ورفع كفاءته.

وأكد مصطفى عبده أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف النماذج المبدعة وتسليط الضوء على الجهود المخلصة التي تسهم في تحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن كل إدارة تعليمية ستقوم بترشيح نموذج إيجابي في أربع فئات رئيسية تشمل المعلم، والمدير، والموجه، والطالب.

وأوضح أن اختيار المعلم سيكون بناءً على قدرته على تقديم أساليب تدريسية مبتكرة ومشاركته الفعّالة في تطوير المناهج والأنشطة، أما مدير المدرسة فسيتم اختياره وفقًا لرؤيته القيادية وقدرته على خلق بيئة تعليمية محفزة وناجحة، بينما يُرشح الموجه الذي يقدم دعمًا مهنيًا فعّالًا للمعلمين ويسهم في تطوير أدائهم، والطالب الذي يجسد السلوك الإيجابي والموهبة والانتماء الحقيقي للمدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسماء المرشحة ستُرسل إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لاختيار الفائزين، تمهيدًا لتكريمهم في احتفالية خاصة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

وأضاف أن الهدف من المسابقة هو نشر روح الإيجابية والتعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، وتشجيع المبادرات والأفكار الجديدة التي ترفع من جودة التعليم وتدعم الإبداع بين العاملين والطلاب.

وشدد مصطفى عبده على أن التعليم هو أساس بناء الإنسان، وأن تكريم المبدعين والمعلمين المتميزين واجب وطني يعكس تقدير المجتمع لدورهم الريادي في صناعة المستقبل.