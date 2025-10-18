مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة، تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي ومسيرته الثرية، حيث قرر المجلس إهداء اسمه درع الجامعة، تسلمه نيابة عن أسرته الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة السابق.

وجّه المجلس الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيارته الأخيرة للجامعة، مشيدًا بإشادته بالجامعة كنموذج رائد للجامعات الأهلية المصرية التي تقدم برامج دراسية حديثة متوافقة مع احتياجات سوق العمل، وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية.

كما ثمّن المجلس دعم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، لأنشطة الجامعة في مختلف القطاعات، ووجّه الشكر لمجلس الجامعات الأهلية وهيئة تطوير الجامعات على دعمهم المستمر لمسيرة الجامعة الأكاديمية.

وفي سياق متصل، هنأ المجلس الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الأمناء لتجديد الثقة في شخصه وتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ للمرة الثانية، كما هنأ الأستاذ أيمن بيومي لتعيينه أمينًا عامًا للجامعة، مع توجيه الشكر للأستاذة سامية عبد الحميد، أمين الجامعة السابق، على جهودها.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية أصبحت نموذجًا يحتذى في التعليم الجامعي الحديث، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على الجامعة يعكس ثقة المجتمع في برامجها الأكاديمية، إذ بلغ عدد المقبولين هذا العام 3500 طالب من إجمالي 13800 متقدم، بنسبة قبول نحو 30%، ما يعكس ريادة الجامعة وتنافسيتها العالية.

وأضاف السعيد أن الجامعة تسعى لاعتماد كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد تخرج أول دفعة هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة للإعداد لملف الاعتماد، مستندة إلى كوادر أكاديمية وإدارية مؤهلة.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن جامعة بنها الأهلية أصبحت منارة تعليمية مهمة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من موقع استراتيجي متميز ودور فعال في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى دعمه الكامل لأنشطتها التعليمية والمجتمعية.