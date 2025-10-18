ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية، من ضبط أحد المتلاعبين في المواد البترولية، لتجميعه ألف لتر من السولار المدعّم، بالاشتراك مع إحدى محطات تموين السيارات بمدينة شبين الكوم.

وتبين أن المتهم كان يخطط لبيع الكميات في السوق السوداء عقب زيادة الأسعار، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدّد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء، ضرورة التواجد الميداني المستمر، والتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو الإخلال بتطبيق التعريفة الجديدة.