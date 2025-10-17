أول تعليق من محافظة الإسكندرية على قطع أشجار أبو قير -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانا للتعليق على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قطع الأشجار والنخيل ضمن أعمال تطوير وتوسعة شارع أبو قير "طريق الحرية".

ووفقاً للبيان، تأتي أعمال التوسعة ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في جميع المحافظات.

وتضمنت الأعمال إزالة بعض أشجار النخيل والأشجار التي تعترض مسار التوسعة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية المرورية في هذا الشريان الحيوي الذي يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، وذلك بعد دراسة دقيقة من المختصين في الزراعة لضمان الحد الأدنى من التأثير البيئي.

وأشارت المحافظة إلى أن بعض أشجار النخيل التي تمت إزالتها تجاوز طولها ٢٣ مترًا، وكانت تمثل خطورة على المارة والمرور، فضلًا عن تعارضها مع مسار المشروع.

وأكدت المحافظة التزامها الكامل بإعادة زراعة بدائل مناسبة فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية في نفس المنطقة، منوهة أن جميع الأعمال تحت إشراف هندسي وبيئي دقيق، دون المساس بأي عناصر من الغطاء النباتي إلا لأسباب فنية واضحة.

وأوضحت أنه جرى نقل بعض الأشجار من شارع أبو قير وإعادة زراعتها بمشاتل الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، بالإضافة إلى أن بعض الأشجار الأخرى مصابة بسوسة النخيل والنمل الأبيض، ما استوجب إزالتها حفاظًا على السلامة العامة.

وأضافت أنه جرى زيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على التوازن البيئي بزراعة 1960 شجرة وشجيرة خلال العام الماضي، إضافة إلى 56 ألفًا من مغطيات التربة في 8 ميادين وحدائق عامة تم تطويرها.

وأكدت محافظة الإسكندرية احترامها الكامل لمشاعر المواطنين ووعيهم البيئي، وتقدّر حرصهم على الحفاظ على هوية مدينتهم الخضراء، وتتعهد بمواصلة العمل بشفافية لتحقيق التنمية المتوازنة التي تجمع بين التطوير والحفاظ على البيئة.