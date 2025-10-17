إعلان

حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (صور)

كتب : حسين فتحي

03:28 م 17/10/2025
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (1)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (4)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (5)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (6)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (7)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (8)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (9)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (10)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (11)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (13)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (14)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (3)
    حملات مكثفة بالفيوم لمتابعة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس (2)

الفيوم - حسين فتحي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي وعدم التلاعب بالتعريفة المقررة.

وقام كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، يرافقهما المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتفقد عدد من محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بمراكز الفيوم وسنورس وطامية، لمتابعة أرصدة المواد البترولية في المحطات ومدى التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة للوقود، عقب الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار.

كما قام رؤساء المدن ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي التموين وممثلي الجهات ذات الصلة، بجولات ميدانية على المحطات والمواقف، تم خلالها التنبيه على سائقي السيرفيس وسيارات الأجرة بالالتزام بخطوط السير المحددة وعدم تقسيم الخطوط، والتأكيد على الالتزام بالتعريفة المقررة لتجنب المخالفات القانونية. كما تم مراجعة أرصدة المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بشكل واضح.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، لضمان انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ودعا محافظ الفيوم المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 2168041 – 2168042 – 2168043، أو الخط الساخن 114.

محافظة الفيوم تعريفة سيارات الأجرة النقل الجماعي حملات تفتيشية زيادة أسعار البنزين

