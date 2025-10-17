الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة على محطات الوقود بمختلف أحياء المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وشارك في الحملات، التي بدأت فجر اليوم، مسؤولو إدارات الرقابة التموينية والإدارات الفرعية بكل من: المنتزه، شرق، وسط، غرب، الجمرك، العجمي، العامرية، برج العرب.

وأوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملات تهدف إلى منع التكدسات والازدحام بمحطات الوقود، بالإضافة إلى متابعة ورصد أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

ويأتي ذلك بعد أن اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل العام والترام، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز لضمان الالتزام بالأسعار المحددة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية توضح خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.