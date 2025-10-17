إعلان

محافظ السويس يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:51 ص 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خطوط موقف الأتوبيس القديم
  • عرض 7 صورة
    خطوط موقف خط الأدبية والسخنة
  • عرض 7 صورة
    خطوط موقف الشهداء
  • عرض 7 صورة
    محافظ السويس يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات
  • عرض 7 صورة
    خطوط موقف الأنصاري بالسويس
  • عرض 7 صورة
    خطوط موقف مصنع الثلج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء الدكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية بالمحافظة، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار المحروقات بقيمة جنيهين اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وعقد المحافظ اجتماعًا موسعًا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وأحمد الوزيري، السكرتير العام للمحافظة، بحضور مديري المرور والتموين، وأعضاء لجنة الإشراف على المواقف، ورؤساء الأحياء، لمناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة ومتابعة الالتزام بها.

وأكد المحافظ على اللجنة ضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشددًا على محاسبة المخالفين لأي قرارات تتعلق بالتعريفة أو بأسعار الوقود.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر

وأكد اللواء طارق الشاذلي أن أجهزة المحافظة بدأت في تنفيذ التعريفة الجديدة فور اعتمادها، مع وضع ملصقات رسمية تحمل الأسعار الجديدة على جميع المركبات، وإعلانها في أماكن واضحة داخل المواقف والأحياء لضمان الشفافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق الشاذلي محافظ السويس تعريفة الركوب الجديدة زيادة أسعار البنزين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)