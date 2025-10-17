بعد زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات (صور)

بعد تحريك أسعار الوقود.. التعريفة الجديدة للمواصلات بالإسكندرية- مستندات

كتب - مختار صالح:

تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث حول أسعار تعريفة الركوب 2025 بالمحافظات رسميًا، بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ضمن خطة الدولة لتثبيت الأسعار لمدة عام كامل وتحقيق استقرار سوق الطاقة.

- اجتماعات عاجلة لتحديد نسب الزيادة بالمحافظات

عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عقد المحافظون اجتماعات عاجلة مع مسؤولي المرور والتموين والمواقف لتحديد نسب الزيادة الجديدة التي تراوحت بين 10% و15% في أغلب الخطوط، بما يضمن تحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين واستمرار الخدمة دون مغالاة في الأجرة.

وأكد المحافظون أن الهدف من هذه الزيادات هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق والحفاظ على انتظام خدمات النقل.

- الأسعار الجديدة للوقود في مصر

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر

غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

ويتم تحديد الأسعار وفق ثلاثة عوامل رئيسية تشمل سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية.

- أسعار تعريفة الركوب بمحافظة بورسعيد

اعتمد محب حبشي محافظ بورسعيد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي وبتكليفات من رئيس الوزراء ومتابعة من وزيرة التنمية المحلية.

- وجاءت التعريفة داخل المدينة كالتالي:

السرفيس داخل الأحياء: 5 جنيهات

التاكسي داخل نفس الحي: 17 جنيهًا

بين الأحياء: من 22 إلى 27 جنيهًا

مشروع النقل الداخلي: 4.5 جنيه

خطوط خارجية مثل بورسعيد - الإسماعيلية 54 جنيهًا، وبورسعيد - الإسكندرية 135 جنيهًا.

وشدد المحافظ على الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع تكثيف حملات المرور لمتابعة التنفيذ.

- تعريفة الركوب بمحافظة القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، بحضور مسؤولي المرور والتموين والمواقف.

وشملت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر

غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 إلى 225 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 إلى 450 جنيهًا

- تعريفة الركوب بمحافظة الأقصر

انعقدت اللجنة العليا للإشراف على المواقف بمحافظة الأقصر برئاسة اللواء هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، لتحديد التعريفة الجديدة بعد رفع أسعار المحروقات.

وأقرت اللجنة زيادة قدرها 13% على أسعار الركوب، مع التوجيه بسرعة طباعة وتعليق الملصقات الرسمية بالتعريفة الجديدة في جميع المواقف لضمان وضوح الأسعار ومنع التلاعب.

- تعريفة الركوب بمحافظة أسوان

أعلن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، شاملة سيارات السرفيس والتاكسي ومركبات التوك توك داخل المدن وبين المراكز.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس والأسواق، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع الاستغلال، مع جرد كميات الوقود المتبقية وبيعها بالسعر القديم حتى نفادها.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مغالاة في الأجرة عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات بالمحافظة.

- تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات الداخلية والخارجية عقب رفع أسعار الوقود، بنسبة زيادة تراوحت بين 10 و15%.

وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سيارات السرفيس: 6 جنيهات

التاكسي بالعداد: فتح العداد 14 جنيهًا + 1.75 جنيه لكل كيلومتر

التوك توك: 7 جنيهات

النقل الداخلي: 6 جنيهات

وشددت المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية في جميع المراكز والمدن، والتصدي لأي تجاوزات أو مواقف عشوائية.

- تعريفة الركوب الجديدة بالسويس

اعتمد اللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة المحروقات جنيهان.

وعقد المحافظ اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وأحمد الوزيري السكرتير العام للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الإشراف على المواقف ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ على اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع استغلال للسائقين، ومحاسبة المخالف لأية قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة او أسعار الوقود.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين.

- تعريفة الركوب بمحافظة الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالأسعار في جميع محطات الوقود والمواقف.

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة الميدانية على المحطات ومحال بيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من وضع ملصقات رسمية بخط السير والأجرة المقررة، مع تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

- تعريفة الركوب بمحافظة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، عن التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك داخل مدن وقرى المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.

وشمل قرار محافظ المنوفية تعديل تعريفة ركوب التاكسي على أن تبدأ فتحة العداد بمبلغ 14 جنيهًا، ويضاف 4 جنيهات عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة، فيما تحدد تعريفة ركوب التوك توك داخل القرى بـ15 جنيهًا.

- رقابة مشددة على تطبيق التعريفة الجديدة

أكدت وزارة التنمية المحلية أن غرف العمليات بالمحافظات تتابع ميدانيًا تطبيق التعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية، لضمان الالتزام الكامل ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وكانت لجنة التسعير التلقائي اقرت زيادة البنزين تزامنا مع خطة لتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية المواطن من تقلبات الأسعار العالمية.

وتتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ميدانيًا تطبيق التعريفة الجديدة، وسط تشديد رقابي غير مسبوق لضمان الالتزام الكامل ومنع أي تلاعب في الأجرة أو استغلال للمواطنين.