الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال الحريري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فوجئت باستبعاد اسمي من كشوف المرشحين الأولية لسبب غير معلوم".

وأضاف أنه سيتوجه غدًا السبت ليقدم طعنًا على قرار استبعاده في مجلس الدولة بالإسكندرية.

وكانت لجنة انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، تلقت أوراق 97 مرشحًا من المستقلين وممثلي الأحزاب المختلفة.

وتسلمت لجنة الانتخابات أوراق ترشح 4 قوائم عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وهي كل من "القائمة الوطنية، قائمة نداء مصر، وقائمة الجيل، والقائمة الشعبية".