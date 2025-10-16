الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، اليوم الخميس، تفاصيل النسخة السادسة عشر لـ"أيام التراث السكندري"، والتي ستنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، تحت شعار " الإسكندرية جدارية من الأحياء".

وقالت قنصل عام فرنسا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن التركيز هذا العام في أيام التراث السكندري، على الأحياء، لذلك جرى اختيار عنوان النسخة الـ 16 "الإسكندرية جدارية من الأحياء" وذلك لاكتشاف روح المدينة لذلك ستكون الفعاليات ليس في المؤسسات فقط بل بقلب الأحياء.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن جولات بأحياء قديمة بالإسكندرية منها كوم الدكة والمنشية وبحري لاكتشاف تاريخ الأحياء، فضلا عن العديد من الفعاليات بالتعاون مع المعهد الفرنسي والقنصلية الفرنسية ومكتبة الإسكندرية.

ومن جانبها، قالت مروة عبد الجواد، منسق أيام التراث السكندري، إن أيام التراث السكندري هذا العام مهداة إلى روح المخرج المسرحي طارق نادر، وهو شريك أساسي في احتفالية أيام التراث السكندري منذ عام 2017.

وأضافت أن أيام التراث السكندري فرصة لكل من يحمل في قلبه حب التاريخ والتراث، مشيرة إلى أن تلك الاحتفالية تطورت ونمت بالعمل الجماعي لجعل التراث في متناول الجميع.

ولفتت إلى أن الفعاليات تنطلق يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري بمحاضرة الإسكندرية ، الأحياء التاريخية، ويوم الجمعة 31 اكتوبر، جولة سيرا على الأقدام " حكاوي الحواري- بحري" من شارع فرنسا حتى قهوة فاروق، افتتاح معرض صور فوتوغرافية بدوي من كوم الدكة، افتتاح معرض أحياء الإسكندرية القديمة، حفل غنائي- الحي اللاتيني.

وتشمل فعاليات أيام التراث السكندري يوم السبت 1 نوفمبر جولة سيرًا على الأقدام - موزاييك الحياة من شارع فؤاد للنبي دانيال، وافتتاح معرض أبطال الظل، محاضرة أبطال الظل، رموز فارقة في تراث مدينة الإسكندرية، ويوم الأحد 2 نوفمير افتتاح معرض "ذاكرة فؤاد"، افتتاح معرض "مازلت هنا"، عرض مسرحي" صيف شتاء".

أما يوم الاثنين 3 نوفمير فيضم محاضرة " من الموانئ إلى المطابع.. الإسكندرية عاصمة الطباعة الأجنبية في مصر، وافتتاح معرض " في المكان"، ويوم الثلاثاء 4 نوفمير محاضرة "رمسيس ويصا واصف في الإسكندرية والبحيرة" ، ومحاضرة " إسكندرية كفافي بين البيوت والأبيات"، عرض حكي موسيقى " راكوتيس- كرموز2025".

ويوم الأربعاء 5 نوفمبر زيارة إلى متحف كلية الفنون الجميلة، ومحاضرة "الإسكندرية بين الماضي والحاضر- قراءة في التغيرات العمرانية والاجتماعية"، معرض "فنانون من شوارع الإسكندرية"، وحفل غنائي بكوم الدكة، ويوم الخميس 6 نوفمير زيارة قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، معرض تفاعلي " بصمة صوت"، حفل غنائي" Bako101.

يوم الجمعة 7 نوفمبر جولة سيرا على الأقدام " حكاوي الحواري 2" بحري من الشيخ وفيق إلى قهوة فاروق، افتتاح معرض" الإسكندرية - الماضي والحاضر"، عرض مسرحي " زيادة كراميل"، ويوم السبت 8 نوفمبر زيارة " قصر عمر طوسون" ، ورشة ألعاب" مدينتنا.. وحكاوينا" ، حفل ختام " باكوس من تراث إذاعة الإسكندرية".