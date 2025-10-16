أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الخميس، القائمة المبدئية للمرشحين، تمهيدًا لفتح باب الطعون والتظلمات وفق الجدول الزمني المحدد.

وأسفرت الكشوف عن استقرار عدد المرشحين على 106 مرشحين، بعد استبعاد 3 متقدمين لعدم استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق الانتخابي.

وأوضح مصدر باللجنة أن اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 109 مرشحين قبل عمليات الفحص والمراجعة. وأضاف أن القائمة تضم 20 مرشحًا ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الإصلاح والتنمية، والأحرار، إلى جانب عدد كبير من المرشحين المستقلين، من بينهم ضباط شرطة وجيش سابقون، ومحامون، وأساتذة جامعات، بالإضافة إلى 6 سيدات.

وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد جاءت بعد مراجعة دقيقة لملفات المتقدمين، وأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إرسال الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين للشروط إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لتعليقها بمقر محكمة أسيوط، استعدادًا لبدء مرحلة الطعون والتنازلات.