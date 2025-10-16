إعلان

مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

07:26 م 16/10/2025

موقع حادث السقوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة في السويس مصرعها، سقوطًا من شرفة شقتها، بحي السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفية إلى ثلاجة مجمع السويس الطبي.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا بسقوط سيدة من شرفة عقار، في شارع الكيال المتفرع من شارع 23 يوليو أمام التأمينات والمعاشات، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس بانتقال سيارة إلى موقع البلاغ.

أفادت المعاينة المبدئية أن المتوفية 32 عامًا، اختل توازنها أثناء إلقاءها النظر من شرفة الشقة بالدور الرابع، وسقطت وتوفيت بموقع البلاغ.

انتقلت قوة من قسم شرطة السويس، لموقع الحادث واستمعت للشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثمان تحت تصرف النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس مجمع السويس الطبي مرفق إسعاف السويس قسم شرطة السويس النيابة مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)