مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة في السويس مصرعها، سقوطًا من شرفة شقتها، بحي السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفية إلى ثلاجة مجمع السويس الطبي.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا بسقوط سيدة من شرفة عقار، في شارع الكيال المتفرع من شارع 23 يوليو أمام التأمينات والمعاشات، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس بانتقال سيارة إلى موقع البلاغ.

أفادت المعاينة المبدئية أن المتوفية 32 عامًا، اختل توازنها أثناء إلقاءها النظر من شرفة الشقة بالدور الرابع، وسقطت وتوفيت بموقع البلاغ.

انتقلت قوة من قسم شرطة السويس، لموقع الحادث واستمعت للشهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثمان تحت تصرف النيابة.