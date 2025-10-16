جامعة بني سويف السابع محليًا في تصنيف QS العالمي

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز الـ 99 عربيًا من بين 298 جامعة، والمركز السابع بين الجامعات المصرية في تصنيف QS World University Rankings 2026، استمرارًا لمسيرة نجاحاتها في التميز الأكاديمي والتقدم في التصنيفات الدولية.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الجامعة حققت قفزة ملحوظة هذا العام بتقدمها ثمانية مراكز عربيًا وتسعة مراكز محليًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن تصنيف QS يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس أداء الجامعات في أربعة مجالات رئيسية هي: البحث العلمي، قابلية التوظيف، تجربة التعلم، والتدويل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية والمهنية المتنامية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن تصنيف QS يعتمد بشكل كبير على السمعة الأكاديمية والتوظيفية للجامعة بنسبة تصل إلى 50%، مؤكدة أن تقدم جامعة بني سويف عامًا بعد عام في هذا التصنيف يبرهن على ارتفاع مكانتها الأكاديمية وتنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي