مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد طريق المطار بمحافظة الأقصر، حادثًا مأسويًا أسفر عن مصرع الشاب زياد محمد محجوب، 20 عامًا، وإصابة شقيقه عبدالرحمن محمد محجوب، 17 عامًا، وذلك إثر انقلاب دراجتهما النارية أثناء سيرهما على الطريق.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن الدراجة النارية، ما أدى إلى انقلابها وإصابة الشقيقين بإصابات بالغة، جرى على إثرها نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، إلا أن الأكبر "زياد" لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.