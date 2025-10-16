الأمن يداهم وكر أبو العلا ويطيح بـ 4 من أخطر تجار الكيف في شبرا الخيمة

شنّت الأجهزة الأمنية بقسم ثانٍ شبرا الخيمة حملة موسعة استهدفت منطقة أبو العلا كساب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الجهود لضبط العناصر الإجرامية وملاحقة تجار المواد المخدرة.

قاد الحملة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، بمشاركة ضباط وحدة المباحث.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على الشباب، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات متنوعة من الهيروين والحشيش والبانجو، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.