تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 18000 طن بضائع و741 شاحنة و146 سيارة، كما سجلت الموانئ مغادرة ووصول 1650 راكبا.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و309 شاحنات و107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع و432 شاحنة و39 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "WW Nadia"، اليوم الخميس بينما غادرت السفينتان "ALCudia Express" و"القاهرة"، كما استقبل بالأمس أربع سفن وهي "وادي الكرنك"، و"Pelagos Express"، و"Poseidon Express"، و"الحرية"، وغادرت ثلاث سفن وهي "Donna Judi"، و"Pelagos Express"، و"Bridge".

وشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و272 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، وأور، وآيلة.