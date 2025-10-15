بالصور- إزالة 14 مكمورة فحم بدون ترخيص في الدلنجات بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 متر بقرية مؤسسة البستان، لمخالفتها الاشتراطات البيئية المقررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتأتي الحملة في إطار الجهود المبذولة لدعم المشروعات صديقة البيئة التي تعمل على تقليل مسببات التلوث، ومنها مكامير الفحم النباتية المطوّرة، وإزالة المكامير العشوائية غير المطوّرة بنطاق المحافظة.