الهلال الأحمر بالقليوبية يوضح حقيقة إزالة مقره على كورنيش بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله حول إزالة مقر الجمعية بمدينة بنها ضمن أعمال تطوير مشروع ممشى أهل مصر.

وأكد المجلس أن مقر الجمعية لن يُزال أو يُمس، موضحًا أن المشروع القومي لتطوير الكورنيش لا يتعارض مع وجود المقر، بل أن الهلال الأحمر يدعم المشروع ويُسهم في تنفيذه، بعد أن وافق المجلس على تخصيص مساحة بعمق 16 مترًا وطول 55 مترًا من أرض المقر لصالح المشروع العام، وتم تسليمها بالفعل وبناء سور جديد عقب الاستقطاع.

وأشار البيان إلى أن مقر الهلال الأحمر ببنها يُعد من أكبر الصروح الخدمية والإنسانية في المحافظة، إذ يضم بنك دم مركزي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5000 كيس دم و4000 وحدة صفائح و4000 كيس بلازما شهريًا، بما يمثل نحو 10% من قدرات بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

كما يضم المقر 18 عيادة تخصصية تقدم خدمات طبية مجانية أو رمزية لأهالي بنها، ودار مغتربات تستضيف 85 طالبة جامعية، ووحدة علاج طبيعي ومركز تخاطب ومركز تدريب على الإسعافات الأولية، إلى جانب مكتبة ونادي طفل ومركز للأسر المنتجة ووحدة استشارات أسرية، فضلًا عن إدارة متخصصة للعمل التطوعي.

وشدد المجلس على أن الجمعية ذات نفع عام وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969، الذي يحظر الحجز أو الاستيلاء على ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن أي محاولة للمساس بالمقر تُعد تعديًا على المال العام وإهدارًا لمقدرات الدولة.

وأضاف البيان أن الجمعية يعمل بها أكثر من 181 موظفًا وفنيًا يقدمون خدمات إنسانية وصحية واجتماعية لسكان القليوبية والمحافظات المجاورة، وتُقدر قيمة البنية التحتية للجمعية بأكثر من نصف مليار جنيه.

وأكد مجلس الإدارة أنه سيُخاطب الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومكتب السيدة انتصار السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتا التضامن والتنمية المحلية، لضمان حماية الكيان واستمرار خدماته، معربًا عن ثقته في القيادة السياسية ودعمها الدائم لمؤسسات العمل الأهلي.