"كلمة ثمنها رصاصة".. تفاصيل إطلاق مواطن النار على جاره في القليوبية

تحولت مشادة بين جارين بعزبة رستم في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مشهد دموي، بعدما فقد أحدهما السيطرة على أعصابه وأطلق النار من سلاح خرطوش، فأصاب جاره بطلقات متفرقة في أنحاء جسده، لتعم حالة من الفزع بين الأهالي الذين سارعوا بنقله إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "خميس ح. ع" 48 سنة، مصابًا بطلق ناري خرطوش في البطن والذراع والرئة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى غرفة العناية المركزة، فيما شكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جار المجني عليه ويدعى "أشرف ف. إ" عاطل، يقيم بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أن خلافات الجيرة المتكررة كانت وراء الواقعة، إذ نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاح خرطوش، ما تسبب في إصابة المجني عليه.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسؤال الشهود واستكمال الإجراءات القانونية.،