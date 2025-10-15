بالصور- محافظ أسوان يدشن وحدة الكُلى الصناعية بمستشفى كوم أمبو المركزي

أسوان – إيهاب عمران:

دشن اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، العمل بوحدة الكلى الصناعية الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تم تنفيذها وتجهيزها فى وقت قياسى لم يتجاوز 45 يوماً، لتضم 31 ماكينة لخدمة 160 حالة مرضية، وفقاً لأحدث المعايير الطبية ليساهم فى القضاء على معاناة هؤلاء المرضى وحل ما كانوا يتعرضون له أزمات كبرى متتالية للحصول على هذه الخدمة، فضلاً عن توفير العلاج للحالات المزمنة لتكون إضافة نوعية جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحرص المحافظ على اللقاء المباشر بالمرضى والمترددين على وحدة الغسيل الكلوى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم بعد تشغيل الوحدة الجديدة.

وأعرب المرضى عن سعادتهم بتحسن بيئة العلاج وجودة الرعاية الطبية المقدمة من الطاقم الطبى والتمريض، فى ظل الدعم المستمر من محافظ أسوان.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن الاهتمام بصحة المواطن الأسوانى يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع صحة المواطن المصرى على رأس أولوياتها، لافتاً إلى أن افتتاح هذه الوحدة يمثل خطوة جديدة فى طريق الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة، والتي تشهد تقدم مستمر سواء من حيث تطوير المستشفيات أو إدخال خدمات طبية متطورة فى مختلف التخصصات، وهو ما تجسد فى وحدة الكلى الجديدة التى تم تجهيزها بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ومعامل الفحوصات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة، بالإضافة إلى غرف مخصصة للمرضى، ومنطقة انتظار، وعنابر للطوارئ، وأماكن مخصصة لخزانات المياه تضم 2 خزان سعة 5 آلاف لتر، و2 خزان سعة 10 آلاف لتر، ويتم تنفيذ التحاليل الدورية والصيانة لها، علاوة على فريق طبى وتمريضى مدرب على أعلى مستوى لتقديم أفضل رعاية ممكنة، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي بالقرب من محل إقامة المرضى.